«مياه سوهاج» تشارك في حملات توعية المواطنين بمشروعات «حياة كريمة»

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في القوافل التي نظمتها إدارة القوافل الصحية بمركزي دار السلام وأخميم؛ لتوعية المواطنين بحجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تنفيذ مشروعات ضمن «حياة كريمة» في 181 قرية بسوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه جرى تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصري، التي يتم تنفيذها في 181 قرية بمراكز طما والمراغة والمنشأة وساقلتة وجرجا والبلينا ودار السلام، وتشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب ومشروعات صرف صحي متكامل.

تنظيم لقاءات توعوية للمواطنين

من جانبها، أوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أن الشركة تنظم لقاءات توعوية لتعريف رواد القوافل الصحية بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وفي نهاية اللقاءات، جرى دعوة المشاركين لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.