«الغرف التجارية»: 40 ألف مصري أدوا العمرة خلال 45 يوما بالمخالفة للقانون

قال فتحي غازي، رئيس شعبة السياحة والطيران في غرفة القاهرة التجارية، إنّ الإحصاءات الرسمية الواردة من المملكة العربية السعودية، أوضحت أنّ أكثر من 40 ألف مصري سافروا لأداء مناسك العمرة، منذ بدأت المملكة استقبال المعتمرين مطلع أغسطس الماضي وحتى الآن، بالمخالفة لقانون البوابة المصرية للعمرة، موضحا أنّهم حصلوا على تأشيرة عمرة مباشرة من الجهات السعودية دون المرور على بوابة العمرة، وقانونها رقم 72 لسنة 2021، والذي يحظر سفر أي مواطن مصري إلى العمرة، دون الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة.

لجان من «السياحة» لرصد المسافرين لأداء العمرة

وأضاف غازي لـ«الوطن»، أنّ لجانا من وزارة السياحة والآثار، ستتجه إلى المطارات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة، لرصد المواطنين المسافرين إلى العمرة حاليا، ومعرفة الجهة المسؤولة عن تسفيرهم، خاصة أنّ سفرهم مخالف للقانون، وإجراءات سفر المصريين إلى العمرة لم تبدأ رسميا حتى الآن، وتنطلق أولى رحلات العمرة رسميا كما حددتها الدولة أول أكتوبر المقبل.

وتابع رئيس شعبة السياحة والطيران في غرفة القاهرة التجارية، أنّه يحق للجان وزارة السياحة والآثار في المطارات المصرية، إبلاغ الجهات المسؤولة بالمطارات عن المسافرين إلى العمرة حاليا دون الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة لإلغاء سفرهم، إذ إنّهم خالفوا القانون، كما يحق للجان متابعة الجهات غير الشرعية التي تنظم رحلات العمرة، وإبلاغ الجهات المختصة عنهم تفعيلا للقانون.

مخالفات السفر للعمرة دون «باركود»

وأكد غازي، أنّ الـ40 ألف مواطن مصري الذين سافروا إلى السعودية لأداء العمرة منذ بداية أغسطس الماضي حتى الآن، منحوا الفرصة للسماسرة والوسطاء، لخلق سوق موازٍ للعمرة بخلاف الرسمي الذي حددته الدولة من خلال البوابة المصرية للعمرة ومن خلال شركات السياحة المنوط بها تنظيم رحلات العمرة وفقا للقانون.