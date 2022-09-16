شركات السياحة: إيقاف 17 وكيلا سعوديا بموسم العمرة العام الجاري

قال أيمن عبداللطيف، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن غرفة شركات السياحة أوقفت التعامل مع أكثر من 17 وكيلًا سعوديًا خلال موسم العمرة هذا العام، وذلك بعد قيامهم بإصدار تأشيرات عمرة بنظام «b2c» لمواطنين مصريين خارج المنظومة المصرية «البوابة المصرية للعمرة».

ولفت «عبداللطيف» إلى أن الغرفة أبلغت شركات السياحة المصرية بأسماء الوكلاء حتى لا يتم التعاقد معهم خلال موسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

إصدار تأشيرات عمرة لمواطنين مصريين بالتعاون مع سماسرة

وأضاف «عبد اللطيف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هؤلاء الوكلاء لم يلتزموا بشروط منظومة العمرة المصرية وأصدروا منذ بداية العام الهجري الجديد تأشيرات عمرة لمواطنين مصريين بالتعاون مع سماسرة ووسطاء، بالمخالفة لقانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة.

وكان القانون قصر تنظيم رحلات العمرة على «البوابة» أو من خلال شركات السياحة المصرح لها.

وأشار «عبداللطيف»، إلى أن إيقاف تلك الوكالات عن العمل داخل الأسواق المصرية لن يؤثر على إبرام شركات السياحة المصرية، حيث إن عدد وكالات العمرة السعودية يكفي لتعاقدات كل شركات السياحة خلال الموسم الحالي.

وأوضح «عبداللطيف»، أن آخر موعد لشركات السياحة من أجل توثيق عقود وكالة العمرة هو يوم الأربعاء المقبل، متوقعًا أن تتخطى أعداد شركات السياحة التي يحق لها تنظيم برامج العمرة لهذا العام حاجز الـ 1800 شركة سياحة.

ضرورة محاسبة السماسرة والوسطاء

وأشار عضو الاتحاد المصري إلى أن غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار طالبتا الجهات المسؤولة بالعمل على تفعيل قانون «البوابة المصرية للعمرة» ومحاسبة الوسطاء والسماسرة الذين يقومون بتنظيم رحلات العمرة بالمخالفة للقانون ويتسببون في ضياع عشرات الملايين من الجنيهات على موازنة الدولة سنويًا.

يشار إلى أن المطارات المصرية تشهد حاليا سفر مئات المصريين للعمرة عن طريق الرحلات التي ينظمها السماسرة باستخدام تأشيرة العمرة «b2c» التي تمنحها السعودية للأفراد دون اشتراط تنظيمها من قبل شركات سياحية وذلك بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية.