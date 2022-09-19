التعليم: متابعة موقف السداد الفعلي للمصروفات الدراسية مسئولية المدرسة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري 141، الخاص بشأن الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة التربوية، أن المدارس هي المسئولة بمتابعة موقف السداد الفعلي للمصروفات الدراسية من الطلاب، من خلال قاعدة البيانات طرف الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد بصفة مستمرة.

وأشارت وزارة التعليم في القرار الوزاري رقم 141، يقوم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بسداد أنصبة المدارس والإدارات والمديريات وديوان عام الوزارة والجهات الأخرى، طبقا ً للنسب الموضحة بهذا القرار وطبقاً للسند الفعلي، بناء علي البيانات المتاحة من قاعدة بيانات الإدارة العام لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة.

سداد رسوم الامتحانات من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط

- يسدد الرسم الإضافي علي طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاثة) والمدارس الفنية (نظام الخمس سنوات) والدراسات التكميلية الصناعية وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج علي حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة المشروعات التعليمية.

- يحصل الرسم الإضافي علي طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب كالعائدين من الخارج.

سداد 500 جنيه من كل طالب وطالب بفصول الخدمات الثانوي العام

- تسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.

- يسدد مبلغ 500 جنية من كل طالب وطالب بفصول الخدمات (الثانوي العام) ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق ودعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

- يسدد مبلغ 300 جنية من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني) ويورد بنسبة 100% لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة تشييد المشروعات التعليمية.