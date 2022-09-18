موعد بدء العام الجديد في المدارس الحكومية 2022- 2023.. أقل من أسبوعين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يوم 1 أكتوبر موعد بدء الدراسة في المدارس الحكومية 2022- 2023، وكذلك في المدارس الرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، المعلنة من وزارة التعليم والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بدء الدراسة بالمدارس الحكومية.. السبت 1 أكتوبر

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان سابق لها، إن الدراسة في المدارس الحكومية تبدأ يوم السبت 1 أكتوبر، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2023، وتنتهي يوم 26 يناير 2023، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي ولمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، الطلاب مع بدء الدراسة في المدارس الدولية اليوم الأحد 18 سبتمبر 2022، بالجدّ والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمي وتحقيق الآمال والنجاحات، متمنيا أن يكون العام الدراسي الحالي عاماً حافلاً بالرخاء والإنجاز.

إعلان تفاصيل الثانوية العامة 2023.. قبل الدراسة

ومن جانبه قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عرض تفاصيل الثانوية العامة 2022، قبل بدء العام الدراسي الجديد 2022، الذي ستقدمه وزارة التعليم، قائلاً: «أرجو انتظار تفاصيل العرض والذي لا يحتمل أي خطأ لأن مصلحة الطالب خط أحمر».

وأضاف وزير التربية والتعليم، على جروب «حوار مجتمعي تربوي»: «سنعلن جميع التفاصيل قبل الدراسة، حتى يكون الطلاب على دراية كاملة بالمطلوب منهم، والمعلمين يكونوا قادرين على ذلك ونظام الامتحان معروف».

وعن التصحيح قال وزير التعليم، إنه لا عودة لـ«التصحيح اليدوي» في امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكداً أن تصحيح أسئلة الاختيار من المتعدد والأسئلة المقالية عبر تابلت المعلم وفق أدوات «rubrics» دقيقة.