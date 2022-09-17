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بدء الدراسة بالمدارس الدولية غدا.. و«التعليم» تشدد على تحية العلم

كتب:

أميرة فكري
05:10 م | السبت 17 سبتمبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غدًا الأحد، أول أيام العام الدراسى الجديد 2022/2023 بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة «الدولي».

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، سيكون يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأعربت التعليم عن أمنياتها بأن يكون عامًا حافلاً بالرخاء والإنجاز وعلاقات إنسانية طيبة، وفي جو تسوده الألفة والمودة.

وهنأت الطلاب وأولياء الأمور، مطالبة الطلاب بالجدّ والاجتهاد من أجل إكمال التحصيل العلمي وتحقيق الآمال والنجاحات، مع ضرورة الإلتزام بتحية العلم وتعزيز روح الانتماء والوطنية.

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