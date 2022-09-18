التعليم: لجان ميدانية لمتابعة انضباط المدارس الدولية وتنفيذ قرار المصروفات

انطلق العام الدراسي الجديد 2022-2023، اليوم الأحد في المدارس الدولية على مستوى الجمهورية، وفقاَ للخريطة الزمنية للعام الدراسي، وسط أجواء من البهجة لجذب الطلاب، واستقبلت المدارس الطلاب بالبلالين والشخصيات الكرتونية.

لجان متابعة للمدارس الدولية للتأكّد الالتزام من انضباط الدراسة

قال مصدر مسؤول بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ هناك لجان متابعة ميدانية لمتابعة سير الدراسة في اليوم الأول بالعام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدارس الرسمية الدولية، للتأكّد من انضباط الدراسة والالتزام بتحية العلم لتعزيز روح الوطنية وتدريس المواد القومية.

متابعة تطبيق قرار تقسيط المصروفات الدراسية

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كلف لجان من إدارة التعليم الخاص، لمتابعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بالمصروفات الدراسية وتقسيطها علي 4 أقساط والالتزام بنسبة الزيادة الـ7% وعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات سوى 7% المقررة.

وفي سياق آخر، تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لليوم الثاني استقبال طلبات «لم الشمل الأسرة» للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وذلك لمدة أسبوع، اعتبـارًا من السبت 17 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر 2022.

وحددت مديرية تعليم الجيزة ضوابط «لم الشمل الأسرة»، الأولوية لمن له إخوة بالمدرسة والقرب السكن، مشيرًا إلى أنَّه يتمّ تشكيل لجنة برئاسة «وكيل الإدارة- مديرو المراحل- مدير التجريبيات- التوجيه المالي- الشؤون القانونية» للبت فيها.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنَّه سيتمّ الإعلان نتيجة «لم الشمل» في المدارس يوم الثلاثاء 27 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء اللجنة المكلفة من البت في الطلبات.