التقديم في المدن الجامعية بالمنوفية.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

يواصل الطلاب التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنوفية، وذلك بمدن شبين الكوم وأشمون ومنوف، ومع اقتراب العام الدراسي يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة للسكن في هذه المدن.

كيفية التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنوفية

وتستعرض «الوطن» تفاصيل التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنوفية، وخطوات التقديم والأوراق المطلوبة، والذي يستمر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري، وسيتم عرض التفاصيل خلال السطور التالية:

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع المدن الجامعية في جامعة المنوفية من خلال الرابط التالي:

http://mu.menofia.edu.eg/house/Home/ar

2 - يقوم الطالب بتسجيل البيانات الخاصة به في استمارة التقديم.

3 - يقوم الطالب بطبع جميع النماذج المطلوبة منه على موقع المدن الجامعية وهي:

- بطاقة الإقامة بالمدن الجامعية.

- ‏اعتماد قيد الطلاب .

- ‏إقرار الضامن .

- ‏تعهد الطالب وولي الأمر.

- ‏كشف طبي شامل.

4 - يستوفي الطالب البيانات الموضحة بعاليه مع تقديم المستندات التالية:

- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز حديث باسم والد الطالب.

- صورة بطاقة الترشيح للطلاب المستجدين.

- أصل وصورة البطاقة الشخصية للطالب.

- أصل وصورة البطاقة الشخصية لوالد الطالب.

- 4 صور شخصية حديثة للطالب خلفية بيضاء.

- صور شهادة الثانوية العامة وصورة الميلاد للطالب.

- صورة شهادة الحصول على لقاح كورونا.

5 - عقب ظهور نتيجة قبول الطالب يتوجه إلى مكتب تنسيق القبول بالمدن الجامعية لاستكمال إجراءات التسكين.

6- طلب مظروف الالتحاق من المختص+ الطوابع.

7- وضع تلك النماذج في المظروف والأختام واضحة عليها.

8 - تقديم المظروف إلى الموظف المختص.