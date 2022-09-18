معلومات عن المدن الجامعية في المنيا.. أعداد الطلاب والخدمات المقدمة

توفر المدن الجامعية في المنيا سكنا على مستوى عال من الجودة لمساعدة الطلاب المغتربين فى دراستهم، من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي ونفسي لهم في ظل إمكانات الجامعة المتاحة.

5 خدمات تقدمها المدن الجامعية في المنيا

1- توفير حياة جامعية متكاملة للطلاب المغتربين عن أسرهم ورعايتهم اجتماعياً، وصحياً، وعلميا، وثقافياً ورياضياً.

2- توفير بيئة ملائمة للطالب الجامعي المغترب والمتفوق وذوي الاحتياجات الخاصة على مدار 24 ساعة.

3- توفير وجبات تحتوي على نظام غذائي متكامل وأنشطة طلابية، مع تطبيق المعايير الجودة والنظافة، وتوفير الراحة، والهدوء وأماكن الاستذكار.

4- تنظيم العديد من الأنشطة التي تتناسب مع الطلاب، ومتحدي الإعاقة في جميع المجالات العلمية والثقافية والفنية، والرياضية، الاجتماعية، والجواله لتتيح لهم الاجتهاد في دراستهم.

5- توفير الأطقم المدربة، والأساتذة المتخصصين في مجال التغذية، والعمل الاجتماعي والطلابي لخدمة طلاب المدن.

مدن جامعية داخل وخارج الحرم الجامعي بالمنيا

1- مدينة الطلبة، وتضم المباني «ب، ج، هـ، د، و، الفائقين»، بطاقة استيعابية 2222 طالبا.

2- مدينة الطالبات خارج حرم جامعة المنيا، وتضم المبانى أرقام (5،2،1)، بطاقة استيعابية 588 طالبا.

3- مدينة الطالبات داخل الحرم، وتضم المباني «4،3،2،1، والمتفوقات، وطب بيطري بالمنيا الجديدة»، بطاقة استعابية 2285 طالبة.

خدمات التغذية للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية

1- مبنى المطعم المركزي.. مجهز بأحدث لمعدات الطهي ويقوم بتقديم ما يقرب من 10 آلاف وجبة يوميا.

2- مطعم كلية الهندسة.. مجهز بكلية الهندسة لخدمات طلاب المدن الجامعية بالإخصاص ويقدم 2000 وجبة يومياً، ليكون إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطعم المركزي ومطعم كلية الهندسة 12 ألف طالب وطالبة.

وأكد الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، جاهزية قطاع المدن الجامعية لاستقبال أبناء الجامعة الجدد والقدامى بالعام الجامعي الجديد 2022/2023؛ وذلك بطاقة استيعابية وصلت هذا العام لـ3786 طالبا وطالبة، بعدد وحدات يصل لـ16 وحدة سكنية، وذلك بعد تخفيض أعداد المقيمين لطالبين بكل غرفة تنفيذًا للإجراءات الاحترازية.