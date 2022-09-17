التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنصورة.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

يبدأ طلاب جامعة المنصورة في تقديم الأوراق المطلوبة للسكن في المدن الجامعية بالمنصورة، قبل بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بعد اتباع خطوات التسجيل على موقع الزهراء للمدن الجامعية، وذلك للطلاب القدامى والطلاب الجدد المقبولين هذا العام في تنسيق الكليات بجامعة المنصورة، وعليهم تقديم الأوراق المطلوب للسكن وسداد الرسوم المقرر وذلك لأنواع السكن للطلاب والطالبات وذلك حسب بيان الإدارة العامة للمدن الجامعية جامعة المنصورة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنصورة

يقدم الطلاب الراغبين في التقديم للسكن في المدن الجامعية بالمنصورة العديد من الأوراق المطلوبة للسكن وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والأصل للاطلاع

- شهادة ضمان اجتماعي معتمدة من مكتب الشئون الاجتماعية التابع لها محل إقامة الطالب إقرار الضامن للطالب معتمد من الجهة التي يعمل بها الضامن على ان يكون من غير ولى الامر

- عدد (8) صور شخصية للطالب مقاس 4×6.

- شهادة تلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

- إقرار الضامن المتضامن.

- إقرار مكتب الضمان الاجتماعي

- بيانات محل الإقامة

خطوات التسجيل للمدن الجامعية بالمنصورة

وسبق وأن تقدم الطلاب بطلبات السكن على الموقع الإلكتروني للمدن الجامعية بالمنصورة «موقع الزهراء» https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications وذلك باتباع خطوات التسجيل بأن يقوم الطالب باختيار (قدامى/مستجدين) وملء بياناتك ثم الموافقة على الإقرار مع ملاحظة ان الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

ويقر الطالب ضمن خطوات التقديم للمدن الجامعية بالمنصورة بأن البيانات (محل الإقامة - التقدير – الفرقة- الكلية) صحيحة طبقاً للأوراق الرسمية على أن يقدم هذه الأوراق عند حضوره للمدينة في حالة القبول وإذا ثبت أي خطأ في البيانات يتم تحويله للشئون القانونية وفصله نهائياً من المدينة

شروط وتعليمات السكن بالمدن الجامعية بالمنصورة:

- الطلبة المتزوجون غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية.

- طلبة الانتساب الموجه غير مصرح لهم دخول المدينة الجامعية إلا بالسكن الاقتصادي وكذلك طلاب البرامج النوعية بكليات جامعة المنصورة.

- الطلاب الجدد الحاصلين على شهادات معادله من داخل مصر يتم تسكينهم بالسكن المميز.