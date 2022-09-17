يبحث الكثير من طلاب الجامعات عن خطوات التقديم للسكن في المدن الجامعية بالقاهرة والأوراق المطلوبة، خاصة بعد إتاحة وزارة التعليم العالي إمكانية التقديم أونلاين عبر موقع المدن الجامعية.

التقديم للسكن في المدن الجامعية بالقاهرة.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

وفيما يلي تعرض بوابة «الوطن» خطوات التقديم للسكن في المدن الجامعية بالقاهرة والأوراق المطلوبة وفق موقع الزهراء الإلكتروني، وذلك في إطار الموضوعات الإخبارية في مجال التعليم التي تنشر لأبنائنا الطلاب على مدار اليوم.

خطوات التقديم للسكن في المدن الجامعية بالقاهرة

ولكي يتمكن الطلاب المغتربين من التقديم في المدن الجامعية بالقاهرة، لا بد من اتباع بعض الخطوات، وهي:

الدخول على موقع المدن الجامعية أو بوابة الزهراء الإلكترونية.

تحديد الجامعة المراد التقديم للمدينة الجامعية بها.

استيفاء البيانات المطلوبة، التي تتضمن جنسية الطالب، الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، محل الإقامة، العنوان بالتفصيل، البريد الإلكتروني، التليفون، اسم الأب، مجموع الثانوية العامة، نوع السكن.

الضغط على المربع بجانب الإقرار بأن البيانات المذكورة في طلب التقديم صحيحة طبقًا للأوراق الرسمية، التي يجري تسليمها عند القبول، وإذا ثبت أي خطأ في البيانات يجري تحويل الطالب للشؤون القانونية والفصل نهائيا من المدينة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعة بالقاهرة

وتختلف الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية بالقاهرة بشكل طفيف من جامعة لأخرى، وجاءت المستندات المشتركة بين الجامعات كالآتي:

استمارة التقديم الإلكترونية.

الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء أختامه.

إيصال المرفقات من كهرباء أو مياه أو تليفون.

صورة بطاقة للطالب وولي الأمر.

صورة شخصية رسمية.

صحيفة الحالة الجنائية للطالب «فيش وتشبيه».

صورة بطاقة الضامن.