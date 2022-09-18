عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: الجلسات المقبلة ستخرج بقرارات مبشرة للمجتمع

أعرب الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن تفاؤله تجاه الجلسات المقبلة للحوار الوطني، قائلا إنّها ستثمر عن آراء توافقية تجمع شمل المجتمع المصري دون إقصاء.

حسين: إقرار لائحة الجلسات دفعة قوية للحوار الوطني

وأشاد الكاتب عماد الدين حسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بطريقة إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وتحديد مهام مقرري كل لجنة على نحو توافقي متحضر، معتبرا ذلك دفعة قوية للحوار الوطني.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خالص تقديره لمقرري اللجان، معربا عن تفاؤله بخروج قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة تجمع شمل الصف المصري وتخدم طوائف المجتمع كافة.

جلسات الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد سابع وثامن جلسات الحوار الوطني بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين، كما دعا مجلس أمناء الحوار الوطني، الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية في جميع المحافظات، وتلقي مقترحات المواطنين والجهات المختلفة.

وكان الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، بدأ بلقاء تعارفي بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين العموم والمقررين المساعدين، والاستماع إلى وجهة نظرهم تجاه الملفات المطروحة.

كما شهد الاجتماع الثاني التوافق على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية في الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، والانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.