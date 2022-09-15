إحالة أوراق 3 متهمين إلى المفتي لقتلهم تاجر مواشي في الأقصر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الأقصر، إحالة أوراق 3 متهمين في القضية رقم 740 لسنة 2019 كلي الأقصر، لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار الحكم بالإعدام شنقًا عليهم لقيامهم بالتخلص من تاجر مواشي بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وسرقة المواشي فضلًا عن الشروع في قتل والدته وإعاقتها حركيًا وفقدها للنطق.

صدر القرار برئاسة المستشار عمرو عبد الحميد، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار تامر أحمد رضا، والمستشار ماجد حميدة، والمستشار عمرو صلاح الدين، وحضور وكيل النيابة مصطفى صالح وأمناء سر محمد عبد الراضي وأحمد الطاهر.

تفاصيل القضية تعود لعام 2019

القضية تعود لـ22 ديسمبر من عام 2019، حيث تبلغ لمركز أرمنت جنوب الأقصر مقتل «حسن.ي.م»، وسرقة مواشي وهاتف محمول كان يمتلكه، فضلًا عن الشروع في قتل والدته «باتعة.س.م»، 62 عامًا، وعلى الفور أجرى رجال المباحث بمركز الشرطة التحريات اللازمة لبيان تفاصيل وقوع الحادث وملابساته.

وتبيّن قيام ثلاثة أشخاص بالتخلص من المجنى عليه باستخدام سلاح ناري وآخر أبيض فضلًا عن الاعتداء عليه بالعصا ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسرقة مواشي والاعتداء على والدته المقيمة معه بذات المسكن، وهم كل من: «عمرو.ع.خ»، 24 عامًا، تاجر مواشي ومقيم بأرمنت الحيط، و«محمد.م.ا»، و«إبراهيم.ع.م»، عمره 21عامًا، ومقيم بالغرز بمركز أرمنت.

التحريات تثبت ارتكاب المتهمين للجريمة

التحريات التي أجراها رئيس المباحث أثبتت مرور المتهم الأول بضائقة مالية قرر على إثرها سرقة المجني عليه واستغلال كون مسكنه خارج الكتلة السكنية، وخلال شعور المجني عليه بالمتهمين اشتبك معهم وانهال عليه المتهمون بالضرب، مستخدمين سلاح ناري وعصا وسلاح أبيض عبارة عن سكين حيث ضربه المتهم الأول بالعصا، والثاني طعنه بسكين والثالث أصابه بطلق نارى بالرأس، ولم يتركوه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وشرعوا في قتل والدته بالتعدي على رأسها بعصا عدة ضربات، وتركوها بعد أن ظنوا أنها فارقت الحياة وتمكنوا من سرقة رؤوس الماشية وبتحديد مكان أثنين من المتهمين بمعرفة رجال المباحث، وعقب استصدار أمر ضبط وإحضار المتهمين من النيابة العامة تم القبض عليهما وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وبحوزة أحدهما مبلغ مالي عبارة عن 9 آلاف جنيهًا أقر المتهم بأنه حصيلة بيع إحدى رؤوس الماشية التي قام بسرقتها، فضلا عن اتفاقه مع أحد الأشخاص بنقل المواشي من حوش المجنى عليه وباع أحدها بمركز إسنا، بينما سلم بقية المواشي لأحد الأشخاص بمركز الطود لسداد ديون عليه دون أن يعلم إنها متحصلات جريمة.

المتهمون اعترفوا بارتكاب الجريمة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات واقر المتهمين بارتكابهما للواقعة على النحو السالف واستمتعت المحكمة لأقوال الشهود ودفاع المتهمين

وبناءً على ذلك قررت محكمة جنايات الأقصر إحالة أوراق الثلاث متهمين لفضيله المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنهم وحددت جلسة النطق بالحكم في الـ29 من سبتمبر المقبل مع استمرار حبس المتهمين.