تجنب الغرامة.. غدا آخر موعد لتسجيل قراءات استهلاك عداد الغاز الطبيعي

حذرت شركة بتروتريد، إحدى شركات قطاع البترول والغاز الطبيعي، العاملة في مجال فواتير الغاز الطبيعي وغيرها من القطاعات، المواطنين الذين لم يسجلوا أو يبلغوا بالقراءات الخاصة باستهلاك الغاز الطبيعي حتى الآن، إن هذا سيقع بالضرر عليهم؛ إذ أن عدم تسجيل قراءات العدادات يتسبب في أخذ الشركة لمتوسط استهلاك، وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة.

غدا انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

وأشارت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إلى موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، غدا الثلاثاء 20 سبتمبر.

وأوضحت شركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد»، أن هناك 13 وسيلة لتسجيل قراءة العداد، ودفع الفاتورة، كالتالي:

1- الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- الدفع من خلال بوابة بنك مصر بأي كارت خصم أو ائتمان «فيزا ـ ماستر كارد ـ ميزة».

3- تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

4- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها فوريا على ماكينة لـ«POS» أثناء تحصيل الفاتورة عن طريق محفظة فون كاش البنك الأهلي، ومحفظة بنك مصر.

5- تطبيق موبايل ماي فوري.

6- تطبيق موبايل جوميا.

7- من خلال مكاتب البريد المصري.

8- من خلال جميع منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9- استخدام التليفون الأرضي عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي

11- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727، ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

12- يمكن من خلال أي فرع للشركة تسجيل القراءات، ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13- من خلال المواقع الإلكترونية لشركات توصيل الغاز للمنازل.