تكريم إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية المسرحي الجمعة المقبلة

يكرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي برئاسة إبراهيم الفرن، الكبرة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح دورته الثانية عشرة التي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 23 سبتمبر 2022 بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة 7 مساءً، ويستمر المهرجان حتي يوم 29 من الشهر نفسه.

تكريم إلهام شاهين يأتي عن مسيرتها المسرحية فهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتلك رصيد من الأعمال التي شاركت فيها كبار النجوم مثل محمد صبحي ومحمود عبدالعزيز وسمير غانم ونور الشريف وحسن عابدين وعبدالمنعم مدبولي وجورج سيدهم ويوسف شعبان وحسن حسني.

تكريم إلهام شاهين في مهرجان الإسكندرية

كما تعاملت إلهام شاهين مع كبار المخرجين في المسرح المصري تعلمت منهم بداية من كمال ياسين مكتشفها، ثم سعد أردش وجلال الشرقاوي وفهمي الخولي ومحمد عبدالعزيز، ورصيدها المسرحي يتجاوز الـ25 مسرحية.

مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي).