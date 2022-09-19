«الزراعة» توضح قواعد تسجيل المبيدات.. أهمها «ورقة البيانات الفنية»

كشفت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات عن قواعد تسجيل المبيدات الزراعية حيث تسعى شركات المبيدات الزراعية لتسجيل منتجاتها بشكل رسمي حتى يمكنها طرح المنتجات في الأسواق، وذلك في الوقت الذي تنتشر فيه المبيدات المغشوشة والمهربة بشكل كبير، ووفقا لوزارة الزراعة نستعرض في النقاط التالية قواعد وخطوات تسجيل المبيدات.

- يتقدم أصحاب المصلحة بطلب للجنة مبيدات الآفات الزراعية لتسجيل المبيد الزراعي بعد دفع الرسوم المقررة.

- يتم إرفاق طلب للتسجيل وبه البيانات الفنية المختلفة.

- يفحص أمين لجنة المبيدات استمارة الطلب.

- يراجع الوضع الحالي للمبيد في البيانات المعتمدة والمسجلة بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، واليابان.

في حال ما انطبقت شروط التسجيل على المبيد المطلوب تسجيله

- على مقدم الطلب أن يقدم ورقة البيانات الفنية الأساسية، مرفقة مع برنامج التجريب المقترح؛ لاختبار فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة.

- ينبغي المراجعة الكاملة للبرنامج من قبل أمانة اللجنة، تليها اللجنة الرئيسة.

- بعد الموافقة يجب توزيع أربع نسخ إلى: أمانة اللجنة، ومسئول التجريب، والمعمل المركزي للمبيدات (CAPL)، وصاحب المصلحة.

- في حالة موافقة اللجنة على برنامج التجريب، يجب على أصحاب المصلحة دفع التكاليف المقررة لكل من التجريب والتحليل، بعدها تبدأ الإجراءات التجريبية.

في حالة استيراد عينات أي مبيد من الخارج

- يتقدم صاحب المصلحة بطلب إلى أمانة اللجنة للإفراج الجمركي بدون قيمة عن العينات اللازمة للتحليل، والتجريب، وبالكميات التي تتناسب مع الغرض من الاستيراد.

- يتقدم صاحب المصلحة بالعينات إلى مسئول التجريب في المعهد، أو المعمل المختص، الذي يتأكد بنفسه من أنها المطلوبة بالفعل للتجريب.

- حينئذ يقوم بإرسال عينتان منها وبتوقيع مسئول التجريب عليها إلى المعمل المركزي للمبيدات؛ للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات الكيميائية والطبيعية التي سيتم التسجيل في ضوئها.

في حالة مطابقة العينات المقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية

- يقوم مسئول التجريب بإرسالها إلى المحطات البحثية؛ لتجريبها على الآفة، أو الآفات المستهدفة، وحسب البروتوكول المصمم لهذا الغرض والصادر من اللجنة.

- يجرب المبيد لعدد من المواسم الزراعية التي تحددها مواد القرار الوزاري (974 لسنة 2017) المنظم لإدارة واستخدام مبيدات الآفات الزراعية، وهما موسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين لجميع المبيدات.

- يتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد ويتقدم مسئول التجريب بعرض النتائج المتحصل عليها على مجلس المعهد، أو المعمل المختص؛ لمناقشتها، وإصدار توصيات بشأنها، وتعرض هذه التوصيات على اللجنة الرئيسة لإصدار قرارات بشأنها.