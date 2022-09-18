«جنايات القاهرة» تقضي بإعدام المتهم بقتل فرد أمن في «15 مايو»

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، مندوب مبيعات بالإعدام شنقًا، على خلفية اتهامه بالاشتراك مع 3 آخرين في قتل فرد أمن داخل مصنع بمنطقة 15 مايو، وسرقة خزينة من غرفة الحسابات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشار أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

مقتل حارس مصنع

وجاء في أمر إحالة المتهمين، قيام المتهمين في 1 مايو 2021 بقتل المجني عليه، في أثناء حراسته المصنع جهة عمله لكونه فرد أمن.

وتبين من أمر الإحالة، أنّ المتهمين الأول والثاني قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه فوضعا مخططا لقتله وسرقة المصنع حراسة المجني عليه وأعدوا سلاحا أبيض «سكين».

تفاصيل التعدي على الحارس

وأفادت التحقيقات، بأنّ المتهم الأول توجه إلى المصنع وظل يتحدث مع المجنى عليه لسبق معرفته به وعمله بذات المكان، وانصرف من المكان حسبما جاء بأقواله وكاميرات مراقبة المصنع وعاد مرة ثانية مدعيًا نسيانه مفاتيحه، وتوجه إلى غرفة الحسابات محاولًا شل حركة المجني عليه، إلا أنّه قاومه واعتدى عليه بالضرب، وسدد له عدة طعنات بالسكين الذى بحوزته.