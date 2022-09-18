موعد مباراة منتخب مصر القادمة.. التجربة الأولى مع روي فيتوريا

يستعد المنتخب الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب النيجر، خلال مباراة ودية، يوم 23 سبتمبر الجاري، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

المواجهة الأولى للمدير الفني الجديد للمنتحب المصري روي فيتوريا

موعد مباراة مصر القادمة، وتعد هذه هي المواجهة الأولى التي يخوضها المدير الفني الجديد للمنتخب المصري روي فيتوريا، بعدما أسند له الإتحاد المصري لكرة القدم، الإدارة الفنية للمنتخب خلال شهر يوليو الماضي، ويتطلع فيتوريا خلال اللقاء الأول له مع الفراعنة، إلى تحقيق أولى انتصاراته.

ويبدأ المنتخب المصري مباريات الأجندة الدولية التي تنطلق منذ يوم 19 سبتمبر، وتستمر 27 سبتمبر، بلقاء هام مع منتخب النيجر مساء يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة منتخب مصر وليبريا الودية

خلال فترة الأجندة الدولية، يخوض المنتخب المصري ثاني مبارياته الودية، استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية، باستضافة نظيره منتخب ليبيريا مساء يوم 27 سبتمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة قناة أون تايم سبورت أيضا.

إصابات بعض اللاعبين أثناء مران المنتخب

وتعرض اللاعب عمر جابر، لاعب المنتخب المصري، إلى كدمة خفيفة خلال مران المنتخب، الذي قرر بعدها طبيب الفريق الدكتور محمد أبو العلا، وضع اللاعب تحت تدريبات تأهيلية وعلاجية لمدة 48 ساعة، على أن يعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي للمنتخب بصورة طبيعية.

وأصيب أيضاً نبيل عماد دونجا، خلال مران المنتخب الأربعاء الماضي، بإصابة في غضروف الركبة الخارجي، أدت إلى خروجه من المعسكر، ليبدأ في التدريبات العلاجية والتأهيلية للتخلص من الإصابة والعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى، قبل البدء في الموسم الجديد.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا

ويقع المنتخب المصري في المركز الرابع في مجموعته بتصفيات الأمم الإفريقية، إذ يأتي ترتيب المجموعة، إثيوبيا 3 نقاط، مالاوي 3 نقاط، غينيا 3 نقاط، ومصر 3 نقاط.