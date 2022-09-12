انتهاء معسكر منتخب مصر لألعاب القوى لذوي الهمم استعدادا لـ بارالمبياد باريس

انتهى معسكر منتخب مصر لألعاب القوى لذوي الهمم ولأصحاب الإعاقات، بقيادة أحمد عبدالهادي المدير الفني للمنتخب وبمشاركة 42 لاعبًا ولاعبة يمثلون جميع الإعاقات «فكري، وداون وتوحد»، استعدادًا للتصفيات المؤهلة لبارالمبياد باريس 2024، إذ أقيم بالمركز الأوليمبي لتدريب المنتخبات القومية خلال الفترة من 8 سبتمبر حتى مساء أمس بقيادة أحمد عبدالهادي المدير الفني للمنتخب.

لياقة بدنية عالية

وقال أحمد عبدالهادي المدير الفني للمنتخب الوطني إنَّ الاستعداد على قدم وساق وجميع اللاعبين في لياقة بدنية عالية، مشيرًا إلى أنَّ الجميع كان يتدرب بعيدًا عن المعسكر وكان هناك اهتمام كبير بالجانب البدني الفترة الماضية، مشددًا على أنَّ المعسكر حقق المستهدف منه، وذلك من خلال الوقوف على بعض الجوانب الخاصة باللاعبين من الجوانب الفنية والبدنية والطبية.

وكان المعسكر الخاص بـ المنتخب الوطني أجرى كشفًا طبيًا شاملًا بمعرفة الدكتور شريف الأشقر طبيب المنتخب من أجل الوقوف على الحالة الطبية لجميع اللاعبين، وبدأ الجميع المعسكر دون غياب أي لاعب بعد التأكّد من جاهزية جميع اللاعبين من جميع النواحي الفنية والطبية والبدنية.

إقامة معسكر جديد الأيام المقبلة

ومن المقرر أن يتمّ الإعلان عن تفاصيل معسكر آخر خلال الأيام المقبلة، إذ يتمّ تجهيز اللاعبين للمحافل المقبلة وبالتحديد التصفيات المؤهلة إلى «البارالمبياد» بفرنسا 2024، واستعدادت بطولة «الأفرو عربية» التي تستضيفها القاهرة خلال يناير المقبل، وأيضاً الاستعداد للمشاركه بـ بطولة الألعاب العالمية والمزمع إقامتها بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك خلال شهر يونيو المقبل 2023.