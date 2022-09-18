جولات في المحافظات لـ«كامل وحلمي» استعدادا لانتخابات «الموسيقيين»

بدأ المرشحان مصطفى كامل ومصطفى حلمي أمين، في إجراء جولات ميدانية بالمحافظات، من أجل كسب أصوات أعضاء نقابة المهن الموسيقية، في الانتخابات المقرر عقدها فى الحادي عشر من شهر أكتوبر المقبل، على مقعد النقيب فقط، بعد أن خلى المقعد باستقالة هاني شاكر.

بدء فتح باب التنازلات فى نقابة الموسيقيين

ورغم أن المرشحين على منصب النقيب 5، إلا أن «الوطن» علمت أن اثنين من الخمس فقط، هم اللذان تحركا لكسب أصوات أعضاء الجمعية العمومية، وهما الفنان مصطفى كامل، والموسيقار مصطفى حلمي أمين.

مصادر داخل الموسيقيين أوضحت لـ«الوطن»، أن مصطفى كامل يلعب بشكل رئيسي على الأصوات المعارضة لمجلس النقابة الحالي، الذين كانوا يرفضون المجلس المنتخب رفقة الفنان هاني شاكر، فحين أن أصوات مصطفى حلمي أمين تأتي من شعبية مجلس النقابة الحالي، إذ أن مصطفى يعد عضو فى مجلس الإدارة، وفي حال فوزه بالانتخاب سيستقيل من مجلس النقابة، وسيصعد مكانه موسيقي آخر.

5 مرشحين على منصب النقيب

كان باب التنازلات عن منصب النقيب فتح صباح اليوم، إذ يحق لأي مرشح من المرشحين الخمس، أن يتنازل عن ترشحه، وذلك قبل بدء باب الطعون، الذي فيه يقوم أي فرد من المرشحين بالطعن في زميله، أو أي شخص منتمي لمجلس النقابة، يتقدم بطعن ضد أي مرشح.

يذكر أن الانتخابات التكميلية ستستمر لمدة 10 أشهر فقط، إذ من المقرر أن تقام الانتخابات الرئيسية في يوليو عام 2023.