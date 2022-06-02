اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث.. حفلات وعروض عسكرية على مدار 4 أيام

تحتفل المملكة المتحدة ودول الكومنولث بـ«اليوبيل البلاتيني»، للملكة اليزابيث، بمناسبة جلوسها على عرش بريطانيا لمدة 70 عامًا، وسط احتفالات وفعاليات بدأت اليوم وتستمر على مدار 4 أيام متتالية، وتضم الفعاليات حفلات وعروضا عسكرية مختلفة، من المتوقع أن يشارك بها مختلف دول العالم.

مشاركة 12 مليون محتفل

وقدرت وسائل إعلام بريطانية عدد المشاركين في اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث بنحو 12 مليون مشارك، كما أنه من المتوقع تقديم أكثر من 200 ألف وجبة غذائية خلال غداء اليوبيل الكبير والذي يعد أحد المراسم الأساسية في حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث البالغة من العمر 96 عامًا، بحسب صحيفة «ديلي ميل»، البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن عدد الذين سجلوا رغبتهم في إقامة مأدبة غداء خلال المشاركة في اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث وصلوا إلى 85 ألف شخص مقارنة بـ 65 ألف شخص خلال اليوبيل الماسي للملكة إليزابيث.

وشكرت الملكة إليزابيث كل المشاركين في احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلوسها على العرش قبل 70 عامًا في مستهل فعاليات تستمر على مدار أربعة أيام تشمل حفلات وعروضا وعطلة عامة.

وتبدأ احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث، بعرض عسكري وسط لندن، وبحسب وكالة رويترز للأنباء فإن هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها الملكة إليزابيث التحية من 1500 جندي وضابط من شرفة قصر بكنغهام.

غياب «آندرو» النجل الثاني للملكة

ومن المقرر أن يقوم أعضاء في العائلة الملكية، على رأسهم وريث العرش الأمير تشارلز ونجله الأكبر الأمير وليام بمهام شرفية نيابة عن الملكة، في الوقت الذي يغيب فيه عدد من أفراد العائلة وهم الأمير آندرو، ابن الملكة الثاني البالغ من العمر 62 عاما والذي اتهم في الولايات المتحدة بالاعتداء الجنسي على امرأة عندما كانت قاصرًا.

أما الشخص الثاني فهو حفيدها الأمير هاري الذي تخلى عن لقبه الملكي ويعيش حاليا في ولاية لوس انجلوس الأمريكية مع زوجته «ميغان».