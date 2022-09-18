رئيس منطقة القاهرة للمصارعة: انتظروا مفاجآت بالأولمبياد المقبلة

قال اللواء مدحت شوقي، رئيس منطقة القاهرة للمصارعة، إن نشاط اللعبة بالمنطقة كان متوقفا على مدار عامين بسبب أزمة فيروس كورونا، ولم يكن هناك أي أوجه للنشاط باللعبة في جميع الأفرع، موضحا أن منطقة القاهرة للعبة المصارعة من أهم المناطق التي تضم الأبطال والمواهب.

مصر تحتوي على مواهب كثيرة على مدار تاريخها

وأكد رئيس منطقة القاهرة للمصارعة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل مجلس الإدارة الخاص بالمنطقة مؤخرا، إذ يعمل على إعادة نشاط المصارعة للمنطقة مرة أخرى بعد التوقف، مشيرا إلى أن مصر تحتوي على مواهب كثيرة على مدار تاريخها، ولديها الكثير من الأبطال في حاجة لاكتشاف ودعم، مشيرا إلى أن الأولمبياد المقبلة تشهد مفاجآت.

الألعاب الفردية لا تنال نفس القبول والجماهيرية

وأوضح أن منطقة القاهرة للمصارعة تضم الكثير من المواهب والأبطال، فنحو أكثر من 50% من قوام منتخب مصر من منطقة القاهرة للمصارعة، مشيرا إلى أن الألعاب الفردية بصفة عامة بمصر لا تنال نفس القبول والجماهيرية التي توجد لدى الألعاب الجماعية، ولكن مؤخرا أصبحت الألعاب الفردية تنال اهتماما كبيرا من الدولة ووزارة الشباب والرياضة، بعد أن أدرك الجميع أن الألعاب الفردية هي التي تحقق بطولات بالمحافل الدولية وترفع علم مصر.

المصارعة من الألعاب الأولى التي تحقق نتائج إيجابية على مر الزمان

وأضاف رئيس منطقة القاهرة للمصارعة، أن المصارعة من الألعاب الأولى في مصر التي تحقق نتائج إيجابية على مر العصور، إذ ضمت أبطالا كبارا وأسماء لامعة، مشددا على أنه توجد مواهب صاعدة لديهم مستقبل مبشر وباهر وننتظرهم بدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة.