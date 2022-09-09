«عبدالرؤوف» الفائز بفضية المصارعة الروماني بأولمبياد الطفل: أتدرب ساعة يوميا

أعرب بكري عبد الرؤوف، ابن محافظة كفر الشيخ، الحاصل علي الميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، عن سعادته بحصوله على المركز الثاني على مستوى الجمهورية وزن 44 كيلو، في تصفيات أولمبياد الطفل المصري، والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي.

وقال «عبد الرؤوف»، لـ«الوطن»، إنه سعيد بفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في تصفيات أولمبياد الطفل المصري، لافتاً إلى أنه سبق أن حصل علي بطولة المصارعة الرومانية للمدارس لعام 2022م، كما حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في المصارعة الرومانية تحت سن 12 عامًا.

التدريب يوميا

وأكد «عبد الرؤوف»، أنه من مواليد عام 2008م بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ويبلغ من العُمر 14 عاماً، ويدرس حالياً بالصف الثالث الإعدادي، ويحرص على حضور التمرين اليومي في مركز شباب بيلا وعلى مدار ساعة واحدة.

أحلام الميدالية الذهبية

وأوضح «عبد الرؤوف»، أنّه يعمل على تقسيم وقته بين الدراسة والموهبة الرياضية، ويحظى بتشجيع كبير من الأُسرة والمدربين، منوهًا بأنه من أُسرة رياضية، وسبق أن حصل شقيقه اللاعب نادر عبد الرؤوف علي بطولة أفريقيا في المصارعة الرومانية، مشيراً إلى أنه سيُشارك في بطولة الاتحاد المصري للمصارعة الرومانية خلال شهر نوفمبر المقبل تحت سن 15 عامًا، متمنياً الفوز بالذهبية.

وأهدى «عبد الرؤوف» فوزه لأُسرته ولمدربيه في مركز شباب بيلا ومنطقة كفر الشيخ للمصارعة والمتمثلين في كل من ياسر عبد الرحمن صقر، ومحمد غالي، وأبو غنام حسن الرحماني، وأدهم نور الدين، الذين وصفهم بـ«صُناع النجوم».

وكان اللاعب بكري عبد الرؤوف، قد حصل على الميدالية الفضية في المصارعة الرومانية، وزن 44 كيلو، في تصفيات أولمبياد الطفل المصري، والمقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة والمركز الأوليمبي بالمعادي، فى الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر الجاري، بمشاركة 23 طليعا وطليعة من محافظة كفر الشيخ، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ومن جانبه، هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب على حصوله على الميدالية الفضية، مؤكداً أنه سيتم تكريمه، كما هنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، اللاعب ومدربه متمنياً لكل أبطال كفر الشيخ استمرار التفوق وتحقيق الإنجازات الرياضية التي تليق بإسم المحافظة، لافتاً أن أولمبياد الطفل المصري، تُعد نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية العالمية، والتي تُنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمشاركة الطلائع من جميع محافظات مصر، في ألعاب «خماسي القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وألعاب القوى، والكاراتيه، والتايكوندو، وتنس الطاولة، والسباحة، ورفع الأثقال، والمصارعة، والچودو».