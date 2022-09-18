قصور الثقافة تشارك في «أنت الحياة» بالشرقية.. يستمر حتى 22 سبتمبر

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسى، في مبادرة «أنت الحياة» التي تنظمها مؤسسة «حياة كريمة» بقرية بحر البقر 2 بمركز الحسينية في الشرقية، والتي تستمر فعالياتها في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الحالي.

مؤسسة «حياة كريمة» تنظم مبادرة «أنت الحياة»

جاءت المشاركة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية للأطفال والشباب والمراة، إذ تقام 4 ورش للحرف التراثية التقليدية «أشغال الحلي من النحاس والأحجار المختلفة» للمدربة حورية عصمت، و«الخيامية» للمدرب كريم خلف، و«المكرمية وخوص البامبو» للمدربة صفاء محمد، وإعادة تدوير الورق وتصنيع دمى وعرائس لخبير الحرف الفنان خالد عبد المجيد، وورشة تصنيع العرائس للفنان عمرو حمزة وورش الحكى التفاعلي للأطفال ورسم على الوجه قدمتها سهام إسماعيل، وورشة فنون تشكيلية للفنانة أميرة سعد، إضافة لمعرض لبيع الكتب بسعر رمزي للأطفال والشباب والمرأة بالقرية.

بجانب عرض عرائس للأطفال وألعاب شعبية ترفيهية للفنان محمد راتب ويارا وجمال الشرنوبي وعرض مسرحى لفرقة عرائس قصر ثقافة جاردن سيتي، وخلال الأنشطة يتم مناقشة أهم القضايا المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية كقضايا البيئة والسكان وتعديل المفاهيم الخاطئة وغيرها.

جاءت الفعاليات بإشراف أحمد يسري مدير عام الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، لاميس الشرنوبي مدير عام ثقافة الطفل.

قصور الثقافة في ملتقى «أولادنا»

في سياق آخر، شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة في فعاليات الدورة الـ6 للمتلقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني وتحت شعار «كلنا إنسان»، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بفرقة أطفال بورسعيد للفنون الشعبية، وفعاليات اليوم الثاني للمهرجان الدولي الذي يقام في دار الأوبرا المصرية.

وقدّمت الفرقة باقة متنوعة من الاستعراضات المعبرة عن الفلكلور المصري والتراث البورسعيدي، وشهدت الفعاليات حضورا جماهيريا كبيرا.