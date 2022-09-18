محافظ بورسعيد: تشكيل لجان من «الحوكمة» لمتابعة استعدادات المدارس للعام الجديد

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مسئولي التعليم في المحافظة بتشكيل لجان من إدارة الحوكمة للمرور على المدارس والتأكد من جاهزيتها، موضحا أنه سيتم إدخال مدارس جديدة للخدمة التعليمية خلال العام الدراسي الجديد، من بينها مدرسة في مساكن النورس بمنطقة الرسوة جنوب المحافظة، وأخرى يابانية في مدينة بورفؤاد، وثالثة في منطقة الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد أيضا، وجميعها ابتدائية، بالإضافة لمدرسة لغات متميزة، وذلك لإثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لبحث ومناقشة استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، حيث استعرض خلال الاجتماع تقريرا خاصا بجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا في نفس الوقت، على استمرار أعمال التطوير التي تشهدها عدد من المدارس حاليا، بينها مدرسة أحمد شوقي، مع التشديد على تكثيف العمل للانتهاء من جاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد.

بورسعيد تستعد للعام الدراسي الجديد

وأوضح محافظ بورسعيد أن المحافظة تستعد للعام الدراسى الجديد 2022-2023 بتوفير كافة الإمكانات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة كزيادة المساحات الخضراء، والتعاون مع الأحياء لرفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس، في ظل التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد، ورقمنة كل المصالح الحكومية ومن بينها المدارس ومكتباتها، كما تطورت أيضا المباني حتى تتلاءم مع تحصيل الطالب لأكبر قدر ممكن من المعلومات في جو محيط مناسب لذلك، بالتزامن مع توفير معلمين مؤهلين لدعم الطالب وثقل خبراته واكتشاف مواهبه وتدعيمها.

ووجه اللواء عادل الغضبان بتطوير العملية التعليمية بالمحافظة وعودة المدرسة لدورها الحقيقي وهو شعار المرحلة الآن، مشيرا إلى أهمية انضباط ‏العملية التعليمية منذ أول أيام العام الدراسي الجديد وضرورة متابعة عملية حضور وغياب الطلاب لتحقيق الانضباط في الدراسة.

تحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب

وهنأ المحافظ، الدكتور أكرم حسن، مدير مديرية التربية والتعليم السابق ببورسعيد، على منصبه الجديد في وزارة التربية والتعليم، متمنيا له مزيدا من التوفيق، ومؤكدا أن محافظة بورسعيد حققت معدلات تطوير كبيرة في مجال التعليم خلال الفترة الماضية، كما أشاد بجهود العاملين في قطاع التعليم ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق أفضل مناخ تعليمي للطلاب.