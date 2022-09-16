12 إجراء استباقيا استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد في المنيا

اتخذت الأجهزة التنفيذية في المنيا، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، 12 إجراء استباقيا استعدادا لاستقبال عام دراسي جديد يبدء أول شهر أكتوبر المقبل، ضمن خطة المحافظة الشاملة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، وتلافي الملاحظات حرصاً على سلامة العملية التعليمية.

استعدادت مديرية تعليم المنيا لاستقبال العام الدراسي

1/ استنفار كافة جهود الأجهزة التنفيذية المنوطة بالعملية التعليمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى.

2/ إنهاء الإجراءات الواجب إتخاذها بجميع مدارس المحافظة، وتلافي كافة الملاحظات.

3/ التنسيق مع الوحدات المحلية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية، وديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية لمواجهة أي طارئ.

4/ إنهاء أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والدهانات، ورفع التشوينات ومخلفات أعمال الصيانة، الموجودة داخل نطاق المدارس.

5/ التنسيق مع الوحدات المحلية التسع، بتكثيف المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، وتمهيد الطرق ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس.

6/ مراجعة إجراءات السلامة والحماية المدنية، وتشكيل لجنة من الكهرباء والإدارة الهندسية والتفتيش الهندسي، برئاسة رؤساء الوحدات المحلية، لمراجعة الوصلات الكهربائية، تلافياً لأي أخطار.

7/عقد اجتماعات مع مديري المدارس لمراجعة التعليمات والتنبيهات الخاصة بخطة المحافظة للعام الدراسي القادم.

8/ حل المشاكل والتحديات التي تواجه بعض المدارس بالمراكز التسع، قبل إنطلاق العام الدراسي الجديد.

9/ قيام الوحدات المحلية برفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة بجوار وحول أسوار المدارس، وتمهيد الطرق المؤدية للمدارس بالتنسيق مع مديرية الطرق.

10/ منع تواجد الباعة الجائلين حول المدارس بالتنسيق مع إدارة المرافق.

11/ تكثيف التواجد الأمني في محيط المدارس خاصة بفترتي الصباح والانصراف، بالتنسيق مع الأمن، والمرور.

12/ تكليف مكتب المتابعة بالديوان العام وإدارة التفتيش المالي، بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور.

تشديد إجراءات الوقائية لسلامة الطلاب

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه وجه مديري الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديري المدارس لمراجعة صيانة التخوت والكراسي ولمبات الإضاءة، ودورات المياه وصيانتها، مع التأكد من توافر الكتب المدرسية، لكافة المراحل التعليمية، وعدم ربط استلام الكتب الدراسية بالمصروفات.

وأضاف أنه وجه مديرية الصحة، بوضع خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأي أمراض أخرى معدية، مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن سلامة الطلاب.