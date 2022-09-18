وزير الصحة لسيدة في أسيوط أنجبت 5 أطفال: «هتربيهم وتعلميهم إزاي؟»

حضر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، ندوة تثقيفية عن تنظيم الأسرة، بحضور عدد من السيدات بالوحدة الصحية بقرية نزلة باقور، التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ووجه حديثه لسيدة أنجبت 5 أطفال، قائلًا «حرام عليكي، هتربيهم إزاي، وهترهقي نفسك وصحتك ووالدهم في المصاريف».

ألف يوم بين كل مولود

وقال الوزير للسيدة، خلال الندوة، إن الطفل يحتاج رعاية بعد الولادة، ويجب أن يكون هناك فترة بين الطفل والآخر لا تقل عن ألف يوم، حتى تستطيع أن تعلمهم في المدارس، وأن يكون لهم سرير في مستشفى، مضيفا «اللي بتولد 5 أطفال مش هتقدر تحافظ عليهم وتربيهم تربية صحيحة، وكذلك المصاريف العالية على والدهم، وهتظلمي جوزك إنه يصرف عليهم».

تفاصيل زيارة وزير الصحة لأسيوط

ووصل صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة إلى محافظة أسيوط، لتفقد 7 مستشفيات، من بينها المستشفيات النموذجية التي يُجرى تنفيذها بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بتلك المستشفيات وحل شكاوى المواطنين.

وتتضمن الجولة التفقدية مستشفى منفلوط النموذجي، ومستشفى الإيمان العام، والوحدة الصحية بنزلة باقور، ومستشفى أبوتيج النموذجي، ومستشفى أسيوط العام، وحميات أسيوط، ومستشفى المبرة.