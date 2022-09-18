خطوات حجز شقة في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

منذ الإعلان عن قرب طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2022، يبحث المواطنون في محافظة المنوفية عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الذي يقوم من خلاله المواطن الراغب في الحصول على شقة، التسجيل عبر الموقع الرسمي للصندوق، إذ جرى طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأخرى لمتوسطي الدخل.

رابط التسجيل عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

وتواصل "الوطن"، تقديم خدماتها المختلفة للقراء الراغبين في التسجيل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022، ويجرى التسجيل من خلال عدد من الخطوات عبر موقع الصندوق، إذ يبدأ المواطنون بدخول موقع الصندوق من هنا ، وبعدها اتباع الإجراءات التالية:

خطوات التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- ملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل.

- الضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام.

- يقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة "استمارة الحجز".

- يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب.

- ثم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية "تم إرسال طلبك بنجاح".

ويكون العميل بذلك انتهى من تسجيل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2022 من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.