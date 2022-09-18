س و ج.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات

فرصة عظيمة أتاحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بطرح عدد كبير من شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الإعلان الـ16 لمحدودي ومتوسطي الدخل، في 8 محافظات مختلفة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، حيث تتكون الشقة الواحدة من 3 غرف ومطبخ وصالة، بإجمالي مساحة تبلغ 90 مترا مربعا، وكاملة التشطيب.

الكثير من علامات الاستفهام طرحها الآلاف من الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات حول شقق الإسكان الاجتماعي، وتجيب «الوطن» على كل تلك التساؤلات.

س: ما هي أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي؟

ج: أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي استلام فوري في 8 محافظات، كالتالي:

1- شقق الإسكان الاجتماعي بالفيوم وتضم دمشقين، وهوارة، وشدموه، وطامية، والفيوم الجديدة.

2- شقق الإسكان الاجتماعي ببني سويف وتضم قرية سدس والواسطى.

3- شقق الإسكان الاجتماعي بالمنيا وتضم سمالوط والمنيا الجديدة، ومركز المنيا – المطاهرة.

4- شقق الإسكان الاجتماعي بأسيوط وتضم ديروط، وساحل سليم، ومنفلوط، والفتح، والبداري، والغنايم، وأبنوب، ومنقباد، وأبو تيج، ومركز أسيوط.

5- شقق الإسكان الاجتماعي بسوهاج وتضم حي الكوثر، وجهينة، وساقلته، وأخميم الجديدة.

6- شقق الإسكان الاجتماعي 2022 في محافظة قنا، وتضم الحلفايا بنجع حمادي، وقوص العليقات، وأبو تشت أبو شوشة، وقوص «العقب»، وأبو تشت «القارة»، وقوص «حجازة»، وأبو تشت «بلاد المال»، وقوص «خزام»، والوقف.

7- شقق الإسكان الاجتماعي بالأقصر وتضم إسنا الدير، والطود، وإسنا، والقرنة القديمة، وإسنا الشغب، والقرنة «الضبعية»، وأرمنت «أبو قليعي»، والمدامود، وأرمنت «الريانية».

8- شقق الإسكان الاجتماعي بأسوان وتضم إدفو و«فطيرة» كوم أمبو.

س: كم تبلغ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي؟

ج: أعلنت وزارة الإسكان في إعلانها، أنّ أسعار بيع شقق الإسكان الاجتماعي للشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، تبدأ من 194 ألف جنيه للوحدة الواحدة حتى 310 آلاف جنيه حسب المكان، بينما يبدأ مبلغ جدية الحجز من 15 ألف جنيه حتى 22 ألفا.

س: كيف يمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

ج: يمكن للمواطنين حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع الرسمي من هنا ويتبع الخطوات لحين الانتهاء من الحجز إلكترونياً.

س: طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي؟

ج: يتمكن المواطنين من الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الموقع الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من هنا.

س: متى يبدأ موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟

ج: يبدأ سحب كراسة الشروط، وحجز وحدات الإسكان الاجتماعي في مختلف المحافظات في نهاية سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن 2 أكتوبر وحتى منتصف الشهر لجميع الفئات شاملةً ذوي الاحتياجات، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة.