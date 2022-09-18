كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في الإعلان رقم 14

من ضمن الخدمات التي يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين المتقدمين لحجز الوحدات السكنية، التي يطرحها الصندوق من حين لآخر، داخل المدن الجديدة، هي إمكانية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان رقم 14، وهو أحد الإعلانات التي شهدت طرح عدد كبير من الوحدات السكنية، بمساحات وأسعار مختلفة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، داخل عدد من المدن الجديدة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان رقم 14، وفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

زيارة الموقع الرسمي للصندوق

أولا: على للراغبين في الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان رقم 14، زيارة الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال هذا الرابط.

ثانيا: تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ثالثا: يقوم العميل بالضغط على «استعلام عن حالة الطلب».

رابعا: تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب شقق الإسكان الاجتماعي.

خامسا: إدخال الرقم القومي والمكون من 14 رقما.

سادسا: يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بالعميل.

سابعا: ومن ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعى.

ثامنا: الضغط على «تسجيل الدخول»، وبالتالي يتم ظهور حالة الطلب والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

وسائل وطرق أخرى

وجدير بالذكر أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد أتاح عدد من الوسائل والطرق الأخرى، التي يمكن من خلالها الاستعلام عن حالة الطلب، حيث يمكن إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول، ويكتب بها «الرقم القومي» من خلال الأرقام المخصصة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي: 1188، أو 5777، أو 5999.