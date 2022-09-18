معهد إعداد القادة بالتعاون مع جامعة قناة السويس ينظمان رحلة بحرية للطلاب

من داخل المدينة الجامعية بجامعة قناة السويس، أدى الطلاب المشاركين فى ملتقى الطلاب المتميزين، والذي يقام تحت شعار القائد المتميز، تحية العلم في طابور الصباح، وذلك تأكيدا على دور معهد إعداد القادة، هذا الصرح العريق الذي يُعد منارة تدريبية لتأهيل الكوادر الشبابية والذي يساهم في زيادة روح الانتماء والولاء للوطن.

ويقام ملتقى القائد المتميز بالتعاون مع جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وريادة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وتنسيق من الجامعة الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

محاضرة عن دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي

وانطلقت فعاليات اليوم الثالث لملتقى القائد المتميز الذي يضم 422 طالبا وطالبة من 35 جامعة مصرية حكومية وأهلية وتكنولوجية، بمحاضرة عن دور هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي، وحاضر فيها اللواء محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، متحدثًا عن مفاهيم وأبعاد الأمن القومي، مشيرا إلى أن تعريف الأمن القومي ينطوي في مضمونه على مكافحة الفساد، وناقش خلال المحاضرة تعريف الفساد والتي تتمثل في إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب شخصية، ويتخذ الفساد أشكالا عديدة، ثم تناول الآثار السلبية للممارسات الفاسدة على المجتمعات، كما حاور الطلاب حول الحلول لمكافحة الفساد.

وانتقل لتوضيح التطور الزمني لآليات مكافحة الفساد في العصر الحديث، مؤكدا أن مصر شهدت صحوة كبيرة في مجال مواجهة الفساد، منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الشباب هم عماد المستقبل والأمل الذي ترتكز عليه طموحات الدول، لذا تولي الدولة والقيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للنهوض بمستوى الشباب ووعيهم وإدراكهم، لأنهم العنصر الأساسي في ارتقاء المجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحا دور معهد إعداد القادة في تأهيل الشباب، حيث يعد هذا الملتقى فرصة رائعة لتبادل الرؤى بين الطلاب ووجهات النظر في كثير من الموضوعات، كما يساهم في زيادة حصيلة الوعي الثقافي لدى الشباب من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي تناقش موضوعات مختلفة وتسهم في تأهيلهم وإكسابهم المهارات القيادية.

وحرصا من معهد إعداد القادة على أن يكون فوج المتميزين تثقيفيا ترفيهيا توعويا، نظم المعهد بالتعاون مع جامعة قناة السويس زيارة للطلاب إلى إحدى النقاط الحصينة على طول خط قناة السويس وهي «تبة الشجرة»، وأيضا زيارة أنفاق تحيا مصر بمدينة الإسماعيلية التي تربط بين الدلتا وأرض الفيروز، بالإضافة إلى عمل رحلة بحرية للطلاب من المعدية نمرة 6 أحد المواقع التي شهدت ملاحم القتال بحرب 6 أكتوبر، وأيضا عمل جولة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لتعريف الطلاب بالمشروعات القومية.