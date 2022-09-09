تفاصيل ختام ملتقى طلاب الجامعات بـ«إعداد القادة».. «الذكاء الاصطناعي هو مستقبل البشرية»

اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية من جامعات «الجلالة الدولية، الدلتا التكنولوجية، المنصورة الجديدة، بني سويف التكنولوجية، النيل الأهلية، القاهرة الجديدة، المصرية للتعليم الإلكتروني، العلمين الدولية»، الذي عُقد تحت شعار إعداد القادة العام، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بمحاضرة عن الثورة الصناعية الرابعة ودورها في وظائف المستقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عبد السلام رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والدكتورة غادة عامر عميد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030

وأشاد الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، بمدى التزام الطلاب المشاركين وأفكارهم البنّاءة، مشيرًا إلى أن تنوير العقول والاهتمام بالشباب هو أحد أهم أهداف خطة رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة القائمة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي، موضحًا أن المعهد يسعى لإعداد الطلاب وتأهيلهم لإعداد جيل قادر على بناء الجمهورية الجديدة، والتخطيط والإنجاز والتقدم وبناء الوطن.

وخلال كلمة الدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، أكد ضرورة تنمية الذات والاستفادة من مثل هذه البرامج التدريبية لأن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد.

الذكاء الاصطناعي هو المستقبل للبشرية ومن يصبح قائدًا في هذا المجال سيصبح قائدًا للعالم أجمع

وقد انطلقت فعاليات محاضرة الثورة الصناعية الرابعة، حيث ناقشت الدكتورة غادة عامر أن الذكاء الاصطناعي هو أداة لتفعيل القدرات، وأن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل للبشرية ومن يصبح قائدًا في هذا المجال سيصبح قائدًا للعالم أجمع، وهو المورد الأقوى الذي سيحدد مصير الأمم في الفترة المقبلة، ثم تحدثت عن أن الذكاء الاصطناعي سيحسّن الصحة والتعليم والإعلام.. إلخ، حيث إن جميعنا يستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كذلك تحدثت عن الثورة الصناعية الرابعة، والخلفية التاريخية للذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، وأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية معالجة اللغات الحية وفهمها، والتعرف على الكلام، والإنسان الآلي، وتطبيقاته في العديد من المجالات منها الصحية والنقل والمواصلات، ومجال الخدمات المالية والتخطيط الشخصي، والإعلام والاتصالات.

وقد تطرقت غادة عامر إلى الحديث عن مصر والثورة الصناعية الرابعة ومقترح الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والرؤية المصرية وحوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات ورؤية مصر 2030.

واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتوزيع شهادات التقدير لهم.