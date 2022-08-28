برلماني: إجراء مليون و300 ألف عملية جراحية ضمن حياة كريمة إنجاز حقيقي

قال النائب أحمد الحديدي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن نجاح وزارة الصحة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي في إجراء نحو مليون و300 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة وللقضاء على قوائم الانتظار إنجاز صحي حقيقي.

توفير حياة كريمة للمواطن المصري

وأشار الحديدي، في تصريح له اليوم، إلى إجراء كل هذا العدد الضخم من العمليات الجراحية دون أن يتحمل المواطن المصري شيء سواء في المستشفيات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، ودون تحمل المواطن أية أعباء مالية؛ حرصا على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

إنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهدف السامي لمباردة الرئيس لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة، هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار، مع توفير المبادرة لخدماتها الطبية بأعلى جودة لجميع المرضى بالتساوي.

الاهتمام بالقطاع الصحي

واختتم النائب أحمد الحديدي، بالإشارة إلى أن الاهتمام بالقطاع الصحي وعبر عشرات المبادرات الرئاسية سواء للقضاء على فيروس سي أو صحة الأم والطفل وغيرها، ومضاعفة ميزانية وزارة الصحة، يؤكد أن القطاع أصبح أولوية أولى في عهد الرئيس السيسي وهو ما ينعكس بكل إيجابية على المصريين.

إجراء مليون و183 ألفا و501 عملية جراحية

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في وقت سابق، الانتهاء من إجراء مليون و183 ألفا و501 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.