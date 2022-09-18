شروط التحويل من البرامج العامة إلى العلمية المتخصصة بهندسة الإسكندرية

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية فتح باب تقديم طلبات التحويل من البرامج العامة إلى البرامج العلمية المتخصصة «SSP» والعكس وفقا للشروط المعلنة على الصفحة الرسمية للكلية، ابتداء من غدا الاثنين، في تمام الساعة 10 صباحا، حتى الخميس الموافق 22 من ذات الشهر، ولن تقبل طلبات أخرى بعد هذا الموعد .

وبحسب بيان كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية المعلن عبر صفحتها الرسمية، يجرى سحب طلبات التحويل من البرامج العامة إلى البرامج العلمية المتخصصة «SSP» بالمبنى الإداري للبرامج العلمية المتخصصة خلف ملعب الكلية.

قواعد نقل قيد الطلاب من البرامج العلمية إلى المتخصصة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية عدد من قواعد نقل قيد الطلاب من البرامج العلمية المتخصصة إلى البرامج العامة، وهي:

1- على الطالب طباعة بيان حالة بالمقررات التي تمت دراستها وإرفاقها بالطلب.

2- يجوز نقل الطالب من البرامج العلمية المتخصصة إلى البرامج العامة على أن يكون محققا لمعدل البرامج المتاحة الذي يرغب في الانتقال إليه بعد عمـل المقاصة اللازمة، إن وجدت وحسب الأعداد المتاحة في البرنامج المراد الانتقال إليه.

3- لا يسمح للطلاب المحولين من خارج الكلية بنقل القيد من البرامج العلمية المتخصصة إلى البرامج العامة بالكلية.

4- لا يعتبر التحويل مقبولاً إلا بعد موافقة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب قواعد نقل قيد الطلاب من البرامج العامة إلى البرامج العلمية المتخصصة.