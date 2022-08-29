نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022.. اعرف الحدود الدنيا في مختلف الجامعات

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة في مختلف الجامعات الحكومية، عبر الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني، موضحاً أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة الحصول على نتيجة التنسيق من الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022

تقدم «الوطن» في السطور التالية الحدود الدنيا لنتيجة تنسيق كلية الهندسة 2022 في مختلف الجامعات الحكومية بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للتنسيق:

- كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 386.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة القاهرة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنصورة 366.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الزقازيق 363.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمياط 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 362.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة عين شمس 361.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بور سعيد 359.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة طنطا 358.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 355.0 درجة.

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنوفية بشبين الكوم 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة دمنهور 354.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بنها 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الإسكندرية 353.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة السويس 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان 352.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة سوهاج 350.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة الفيوم 348.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسوان 347.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة بني سويف 346.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة المنيا 345.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي 344.0 درجة.

- كلية الهندسة جامعة أسيوط 344.0 درجة.

- كلية هندسة الطاقة جامعة أسوان 343.0 درجة.

تكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مختلف الجامعات بضرورة تكثيف الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة كورونا، مؤكدة على أهمية تجهيز المدرجات وقاعات التدريس.