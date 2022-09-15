جامعة الإسكندرية: إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل كلية الهندسة

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وحضر اللقاء الدكتورة هبة جابر مسؤول برامج البحوث والابتكار بمفوضية الاتحاد بمصر، والدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عصام وهبة، وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بجامعة الإسكندرية، والدكتورة بشرى سالم، نائب المشرف العام على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية.

التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوروبية

ورحب «قنصوه» بوفد الاتحاد الأوربي، وأوضح أن اللقاء استهدف فتح آفاق التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوروبية في مختلف المجالات البحثية، من خلال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة والمشتركة لزيادة تنافسية الخريج علي المستوى العالمي، والعمل على التعاون في المشروعات البحثية القابلة للتطبيق والتي تسهم في تطوير الصناعة المصرية من خلال خلق «Know-How».

مشروعات جامعة الإسكندرية البيئية

وأعلن «قنصوه»، أن جامعة الإسكندرية بصدد إنشاء محطة للطاقة الشمسية داخل كلية الهندسة، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، من خلال الدعم اليورومتوسطي، مشيرا إلى تقدم جامعة الإسكندرية للمشاركة في مؤتمر المناخ «COP 27» المزمع عقده في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، حيث تشارك بعدد من المشروعات، مثل استخدامات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في صناعة الأسمدة بالتعاون مع شركة كيما، وإنشاء شركة جامعة الإسكندرية لخدمات الطاقة والمياه، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، ودور قناة السويس في تقليل الإنبعاثات الكربونية علي المستوي العالمي، وإنشاء مركز جامعة الإسكندرية للإقتصاد الأزرق الأكثر إخضرارا، ودور مصر كمركز إقليمي للطاقة وانشاء مركز جامعة الاسكندرية للتنمية المستدامة، وأشار د.قنصوة أن جامعة الإسكندرية أنشأت Technology Park لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة وتحويل نتائج البحوث العلمية إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، فضلاً عن نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال لدعم النمو الإقتصادى والاستفادة من المخرجات والمشروعات البحثية الخاصة بالجامعة.

فيما أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بدور جامعة الإسكندرية في تنفيذ وتطوير المشاريع المبرمة بين كليات الجامعة ونظيراتها في أوروبا، ما يؤكد ريادة جامعة الإسكندرية.

كما أكد أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية في عدة مجالات بحثية منها الطاقة والمياه والبيئة، لافتاً إلى أن مدينة الإسكندرية بموقعها الجغرافي تعد من أنسب المدن للتعاون البحثي في هذه المجالات.