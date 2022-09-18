رئيس حزب الجيل: عقد حلقات نقاشية بالقرى والنجوع ضمن الحوار الوطني

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الجلسة الأخيرة من الحوار الوطني، التي أجريت بالأمس، نتج عنها نتائج تنظيمية أكثر من رائعة، وكان هدفها عقد الحوار الوطني بشكل مختلف عن كل الحوارات السابقة، وذلك عبر اللجان المتخصصة والأوراق المكتوبة التي يعدها المتخصصون من مختلف الكيانات والأحزاب السياسية.

الشهابي: الحوار الوطني لن يتحول إلى مكلمة

وأضاف «الشهابي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الحوار الوطني يجري من خلاله الإعلان عن وجهات النظر المختلفة عبر جلسات للاستماع: «الحوار الوطني لن يتحول إلى مكلمة، ولكن يتضمن حوارات عميقة ذات هدف وتنتهي على مستوى آمال مراقبي الحوار الوطني»، مشيرا إلى عقد جلسات نقاشية في القرى والمدن والنجوع المختلفة.

نتائج غير مسبوقة لجلسات الحوار الوطني

وأوضح أن جميع اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني تستغرق دائما وقتا طويلا وينتج عنها نتائج تنظيمية غير مسبوقة، أما عن الجديد في جلسة الأمس، جرى توسعة أعمال الحوار الوطني ونقاشاته، وذلك عبر تكليف الأحزاب السياسية وجميع الكيانات الأهلية بالتواصل مع الجماهير المختلفة.

وتابع: «التواصل مع المواطنين هيخلي الحوار الوطني معبر عن الشعب المصري بكل طوائفه، وهيحمس الناس على المشاركة في الحوار، مع طرح رؤى للمشكلات التي يناقشها الحوار عبر لجانه المختلفة، وعملنا جدول زمني للانتهاء من الجلسات النقاشية مع المحافظات المختلفة، ويجب تحديد سقف زمني لمخرجات الحوار الوطني لرفعها لرئيس الجمهورية».