تحرير محاضر لتشغيل عمالة بدون ترخيص وإزالة مباني مخالفة بالغردقة

حررت أجهزة مدينة الغردقة، محاضر لعدد من الفنادق لتشغيل أجانب بدون ترخيص مخالفة لقانون العمل، وجرى إزالة متر لعدد من المباني المخالفة التي تتعدي على أملاك الدولة؛ وذلك في حملة تفتيش موسعة على الفنادق والمنشآت السياحية، وبعض المناطق بحي جنوب مدينة الغردقة، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

حملات تفتيشية على المنشآت السياحية

وشنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه رئيس المدينة، عددًا من الحملات التفتيشية على المنشآت السياحية؛ للتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل بالاشتراك مع مكتب العمل والأمن الصناعي بمديرية الشؤون الصحية والتأمينات والبيئة.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المخالفات لعدد من الفنادق؛ لتشغيل أجانب بدون ترخيص وعدم تشغيل نسبة 5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي والسلامة الصحية والمهنية.

حملة إزالات لعدد 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بالغردقة

وتمكنت حملة من مجلس مدينة الغردقة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إزالة عدد 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمساحة 1400 متر، والبناء بدون تراخيص في نطاق حي جنوب مدينة الغردقة، في إطار التصدى لهذه الظاهرة بكل قوة وحزم ومنع المخالفين وفرض هيبة الدولة بتطبيق القانون.