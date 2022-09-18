لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني: يحق للجميع إبداء آرائهم

قال الدكتور محمد شوقي، مقرر مساعد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني بالأمس، أسفر عن تكليف الأحزاب السياسية والكيانات والجمعيات الأهلية بعقد جلسات استماع للمواطنين بشأن ما يريدوه من الحوار الوطني، ما يطيل أمد الحوار بعض الشيء، لكن الأمر في غاية الأهمية.

شوقي: خروج النتائج بشكل جيد عبر المناقشة المجتمعية

وأضاف «شوقي»، خلال مداخلة عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه يحق لكل المصريين إبداء آرائهم ومقترحاتهم بخصوص ما يرجونه من الحوار الوطني، ما يبعث زخما سياسيا لدى الجماهير، ويترتب عليه تأجيل مخرجات الحوار الوطني، لكن تخرج النتائج بشكل جيد عبر المناقشة المجتمعية.

شوقي: التأكيد على مدونة السلوك الخاصة باللجان

واستطرد: «مجلس الأمناء بالأمس أكد على مدونة السلوك الخاصة باللجان المختلفة للوصول إلى نتائج يصبوا إليها الجميع، فنحن بصدد جمهورية جديدة بكل ما تحمله الجملة من معاني، ونريد الوصول إلى قناعات في مختلف النقاط، ووضع ضوابط للحوار حتى يخرج في النهاية بقناعات ينتج عنها توصيات قابلة للتحقيق على أرض الواقع».

وأوضح أن اللجان الفرعية البالغ عددها 19 تناقش موضوعات كبيرة يهتم بها المواطنون.