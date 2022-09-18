عضو بـ«العفو الرئاسي»: نتعامل مع الجهات المعنية لحل مشكلات المحبوسين المفرج عنهم

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو لجنة العفو الرئاسي، إن المبادرة التي أطلقتها لجنة العفو الرئاسي الأخيرة تأتي في إطار استكمال المسيرة بإعطاء الشباب فرصة أخرى، وإعادة دمجهم في المجتمع، وممارسة حياتهم مرة أخرى بشكل طبيعي.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اللجنة تتعامل مع كافة الجهات المعنية لحل المشكلات التي قدمها المحبوسين المفرج عنهم حديثا، والخاصة بإعادة الطلاب إلى جامعاتهم والموظفين إلى أعمالهم بعدما فقدوها بسبب الحبس.

منظومة شاملة تعمل عليها اللجنة

وتابع: «معظم الطلبات متعلقة بإعادة الطلبة إلى جامعاتهم أو الموظفين إلى أعمالهم، وإن شاء الله هنعالج كل تلك المشكلات، ونأمل أن تؤدي المبادرة دورها، وهدفنا دمج هؤلاء في حياتهم الطبيعية في إطار منظومة شاملة ستعمل عليها اللجنة، ولن تتوقف اللجنة عن تلقي الطلبات، وليس لها سقف زمني، وتستمر دفعات الإخلاء الرئاسي خلال الفترة المقبلة».

استقبال طلبات الإفراج عن المحبوسين

أوضح أن اللجنة تستقبل طلبات الإفراج عن المحبوسين وكذا الشكاوى المتعلقة عن المفرج عنهم حديثا من خلال موقع لجنة العفو أو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عبر الإنترنت أو التواصل المباشر مع أعضاء اللجنة، كما تتلقى اللجنة الشكاوى من المفرج عنهم حديثا.