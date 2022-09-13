مصر تستضيف المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية (فيديو)

استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي ناقش خلال جلساته سبل تعزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان، وجاء انعقاده في مصر تقديرا لدورها الريادي في مجال العمل الأمني الذي يراعي الأبعاد الإنسانية.

مشاركة واسعة من الوفود العربية

كما شهد المؤتمر مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة، والذى سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان ومقترحات حول تفعيل المكتب العربي للتوعية الأمنية للإعلام فى مجال حقوق الإنسان.

ورشة عمل مشتركة

كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشتركة مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية.

وزارات الداخلية العربية

وأثمرت الجلسات التحضيرية عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول آلية تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان.

إشادة باحترام مصر لحقوق الإنسان

وأشاد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر والخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.

وثمَّن المؤتمر في توصيته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها.