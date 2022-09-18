اتحاد عمال مصر: نسعى لجعل العمالة العربية ذات أولوية في التشغيل

قال محمد جبران، القائم بعمل رئيس اتحاد عمال مصر، إن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤتمر الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، الذي يعقد سنويا، عكست قيمة وأهمية ذلك المؤتمر بخلاف مشاركة جميع الدول العربية فيه، مشيرا إلى أن المؤتمر واجه الكثير من التحديات والأزمات التي واجهها الوطن العربي كافة.

جبران: ده كان أكبر تجمع عربي نعيد به الاصطفاف

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأزمة الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية أثرت على كل دول العالم في توفير الأعمال للمواطنين في مختلف الدول، «ده كان أكبر تجمع عربي نعيد به الاصطفاف حول مشكلات العمال».

جبران: تحاورنا على العمالة المتواجدة في دول الخليج

واستطرد: «تحاورنا على العمالة المتواجدة في دول الخليج وهي الدول الأكثر استيعابا للعمالة، ومعهم نعمل على إزالة كل المعوقات التي يواجهها العمال في تلك الدول كافة، ومصر ليها أعداد كبيرة جدا من العاملين في تلك الدول العربية، ونسعى لأن تكون العمالة العربية ذات أولوية في التشغيل».

وأوضح أنه تم التباحث حول القيود التي كانت موضوعة على العمالة العربية بشكل عام، وفي هذا الباب فقد تم التأكيد على ضرورة الوصول لحلول سريعة وفعالة، حتى يشعر العمال بما خلص إليه اللقاءات الدائمة بين مختلف الدول العربية.

وأكد أن هناك مشاورات قائمة تجريها منظمة العمل العربية بين المؤتمرات، خاصة وأنّ جدول أعمال المؤتمر يتطلب التشاور مع الحكومات أو العمال أو أصحاب الأعمال على مستوى العالم العربي، كي يضيف إلى قوة المؤتمر ويضمن نجاحه والخروج بتوصيات مفيدة.