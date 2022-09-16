25 سبتمبر بدء موسم جني القطن في محافظة دمياط.. «عيد للفلاحين»

أيام قليلة ويبدأ موسم جني القطن فائق الطول في دمياط وهو ما تتميز به المحافظة، إذ يزرع القطن في قرى الوسطاني وكفور الغاب بمركز كفر سعد وقرية حجاجة مركز فارسكور وقرية الكاشف بمركز الزرقا.

25 سبتمبر بدء الحصاد

قال محمد علي نار رئيس الجمعية المركزية بدمياط، إن موسم جني محصول القطن بمحافظة دمياط يبدأ من الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري وتحديدا 25 سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.

وأكد «نار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «90% من محصول القطن تتم زراعته بمركز كفر سعد، وتتميز محافظة دمياط بزراعة القطن جيزة 92 فائق الطول والذي تتميز به محافظة دمياط عن باقي محافظات الجمهورية».

وأوضح «نار»، أن موسم جني محصول القطن يمثل عيدا الفلاحين الذين تتوقف كل مناسباتهم من زواج أو بناء منازل على حصاد محاصيل مثل القطن والقمح والأرز وتحديدا محصول القطن الذي يمثل رزقا للجميع وخاصة وأنه يعتمد في حصاده على الأيدي العاملة وتحديدا السيدات فالكيلو الواحد من القطن تكلفته 6 جنيهات، بإجمالي 1000 جنيه للقنطار وهو يمثل مصدر رزق أساسي للعمالة الموسمية، مشيرا إلى أنه يتم توريد المحصول بالكامل إلى شون الجمعيات ليتم تسليمه للمحالج.

وأكد «نار» أن هناك 79 جمعية زراعية بمحافظة دمياط يخضعون للجمعية المركزية التي أشرف برئاستها.

زراعة 10750 فدانا من محصول القطن بدمياط

من جانبه قال المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة إن المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام حوالي 10750 فدانا بزيادة 3000 فدان عن العام الماضي ومن المتوقع أن تسجل دمياط نسبة عالية من توريد المحصول هذا العام بالمقارنة بما تم توريده في السنوات الماضية مثلما تم هذا العام بعملية توريد محصول القمح والتي انتهت بتوريد حوالي 542321 طنا داخل شون المحافظة التسعة وبنسبة 102% من المستهدف توريده من محصول القمح والتي كانت تبلغ 52798 طنا.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بدمياط أن المحافظة تنفرد دون سائر محافظات الجمهورية بزراعة أصناف جيزة 92 فائق الطول والمتانة والجودة.

توفير فرص عمل

وأوضح مجدي البسطويسى نقيب الفلاحين بكفر سعد، أن محصول القطن يوفر فرص عمل كثيرة، لأن فدان القطن الواحد يحتاج نحو 50 عاملا فقط لمرحلة الجني، وحوالي 30 عاملا للعزق والري والرش طوال مدة زراعته، بالإضافة إلى العاملين في التجارة والحلج والغزل وعصر البذور وتصنيع العلف من الكُسبة.

وأكد البسطويسى لـ«الوطن» أن قرار تأجيل الدراسة لأول أكتوبر يصب في مصلحة الفلاحين، حيث يتمكنون من جني المحصول بمساعدة أبنائهم وتقليل الاعتماد على عمال اليومية.

وأشار حسن أبو إسماعيل «مزارع»، أن جني القطن يمثل لنا عيدا منذ أن وعينا على الدنيا وأغلب أصحاب الأراضي يربطون كل مناسباتهم الاجتماعية من زواج أبنائهم أو شراء احتياجاتهم من عوائد المحصول، كما يسدد المزارعون وخاصة من مستأجري الأراضي الإيجار من بيع محصول القطن.