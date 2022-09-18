كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقا.. في 5 خطوات

من وقت انعقاد عقد القران الذي يتم بين الزوج والزوجة في حفل زفاف يحضره الأقارب والأصدقاء، يبحث الكثير في قطاع الأحوال المدنية عن كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة لاستعمالها في أغراض كثيرة لتقديمها في الشؤون التي تخص الزوج والزوجة، بينما أصبحت شرطا أساسيا لإضافة الزوجة لبطاقة التموين، وبعض الأمور الأخرى، ولذلك يحرص «الوطن» على تقديم كل المعونة لمعرفة كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقاً.

كيفية استخراج قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقاً

في السطور التالية نرصد الخطوات اللازمة لاستخراج قسيمة زواج مميكنة مطبوعة مسبقاً، كما أوضحها موقف بوابة مصر الرقمية باتباع الخطوات الآتية:

أولا: الدخول إلى موقع مصر الرقمية عبر هذا الرابط.

ثانيا: الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات».

ثالثا: الضغط على أيقونة خدمات الأحوال المدنية التي تشمل كل ما يخص شهادات الميلاد والبطاقة الشخصية وشهادات الوفاة.

رابعًا: الضغط على المربع الخاص بـ«إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا».

خامسًا: بعد أن يتم تسجيل الدخول فور كتابة رقم الهاتف وكلمة المرور المطلوبة.

لم تقتصر بوابة مصر الرقمية على هذه الخدمة بل يوجد العديد من الخدمات التي تقدمها بوابة الخدمات الحكومية بشكل ميسر وشخصى وحديث، عبر التحول الرقمى.