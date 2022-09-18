في خطوات.. كيفية إقامة دعوى مدنية عبر بوابة «مصر الرقمية»

وفرت وزارة العدل الكثير من الوقت والمجهود على المواطنيين، الراغبين في إقامة دعوى مدنية، وأتاحت الحصول على الخدمة عبر بوابة مصر الرقمية، فى إطار اتجاه الدولة لتطبيق الخدمات الإلكترونية في كل التعاملات.

خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا

وتوضح «الوطن» خطوات إقامة دعوى مدنية إلكترونيًا عبر موقع بوابة مصر الرقمية، وأنت في منزلك عبر الموقع الإلكتروني، في السطور التالية:

1) الدخول إلى موقع مصر الرقمية عبر هذا الرابط.

2) الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات».

3) ستظهر لك قائمة بالخدمات المقدمة من قبل وزارة العدل.

4) الضغط على أيقونة «المحاكم»، واختيار «إقامة دعوى مدنية».

تسجيل البيانات المطلوبة

5) تسجيل البيانات المطلوبة لإقامة الدعوى المدنية.

6) إدخال درجة المحكمة واسمها واسم الدعوى ونوع الجدول.

7) الضغط على زر الموافقة بعد الإطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

8) إدخال معلومات المدعيين وبعد التأكد من صحة البيانات المدخلة والضغط على التالى.

مراجعة البيانات

9) بعد إكمال البيانات المطلوبة والضغط على أيقونة «التالى»، يتم إدخال بيانات التوكيل.

10) إدخال بيانات الدعوى التى سيتم إقامتها وتحميل صحيفة الدعوى.

11) تحميل أصل صحيفة الدعوى والمرفقات، وبعد تسديد رسوم الخدمة، ستظهر لك فى النهاية رسالة نصها «تم إرسال طلبك بنجاح».

12) بعد إرسال الطلب يمكنك تتبعه من خلال الضغط على أيقونة «تتبع الطلب» الموجودة على الموقع.