خدمات بوابة مصر الرقمية 2022.. تموين ومرور وأحوال مدنية

تقدم بوابة مصر الرقمية، عدد من الخدمات المختلفة للمواطنين للتسهيل عليهم، وتوفير الوقت والمجهود، في إطار اتجاه الدولة لإنجاز مختلف الخدمات إلكترونيا، أذ تقدم خدمات خاصة بالتموين والتوثيق والأحوال الشخصية وخدمات المرور والشهر العقاري والإسكان الاجتماعي والسجل التجاري والضرائب العقارية والأحوال المدنية.

وتستعرض «الوطن» خدمات بوابة مصر الرقمية 2022 الخاصة بكل تخصص كما يلي:

خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية

تشمل خدمات التموين على بوابة مصر الرقمية تفعيل بطاقة تموين، وإصدار بدل تالف لبطاقة التموين وإصدار بطاقة تموين جديدة، إلى جانب نقل البطاقة من محافظة لأخرى، والفصل الاجتماعي وضم أفراد أسرتي، الاستعلام عن صرف التموين، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا، إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

خدمات المرور على بوابة مصر الرقمية

تشمل خدمات المرور التظلم على مخالفات رخص السيارات، وسداد المخالفات الخاصة بالمرور، وتجديد رخصة السيارة واستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة، تحرير توكيل سيارة، استعلام مخالفات رخصة السيارة، سداد مخالفات سيارة لمالك آخر، توثيق عقد بيع دراجة نارية وتوكيل بيع دراجة نارية.

خدمات الشهر العقاري على بوابة مصر الرقمية

تشمل استخراج صورة من عقد مشهر، واستخراج صورة منم نشور مالي أو منشور فني واستخراج شهادة تصرفات عقارية أو ترجمة عقد مشهر.

خدمات الإسكان الاجتماعي على بوابة مصر الرقمية

تشمل انشاء طلب دعم لوحدة سكنية، وتعديل طلب الدعم، وحساب دعم الحكومة للوحدة السكنية.

خدمات السجل التجاري على بوابة مصر الرقمية

تشمل طلب مستخرج سجل تجاري واستعلام عن سجل تجاري، وطلب تجديد سجل تجاري والاستعلام عن المكاتب وغيرها.

خدمات الأحوال المدنية على بوابة مصر الرقمية

تشمل بدل تالف أو فاقد لبطاقة الرقم القومي، وإصدار شهادة ميلاد أو وفاة مميكنة، إصدار قسيمة زواج أو طلاق مميكنة، إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة.