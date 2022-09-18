فحص 1000 مواطن ضمن مبادرة أنت الحياة في «بحر البقر 2» بالشرقية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية قافلة طبية للمواطنين في قرية شهداء بحر البقر 2، ضمن مبادرة أنت الحياة التابعة لمؤسسة حياة كريمة بمركز الحسينية، وانتفع خلالها 1000 مواطن بالكشف الطبي مجانا في جميع التخصصات.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور خالد فوزي، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وقد قامت كل من إدارة القوافل وإدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لتنفيذ القافلة المجانية العلاجية الطبية يومي 17 و18 من الشهر الجاري.

الكشف الطبي والأدوية مجانا

وقال الدكتور أحمد عبد الحكيم، مدير القوافل الطبية بمديرية الصحة بالشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية مثل «النساء والتوليد، الجلدية، الباطنة، العظام، الأطفال، والرمد»، لافتا إلى انتفاع عدد 1087 مواطنا من قرية شهداء بحر البقر 2 وتوابعها من الكشف والحصول على الأدوية مجانا، وتم توقيع الكشف المبكر على أمراض السكر والضغط.

ورش تدريبية بالفنون والثقافة

كما استهدفت المبادرة التثقيف والتوعية الطبية، حيث عقدت ندوات توعوية من قبل وزارتي الثقافة والصحة للأهالي عن الأمراض وكيفية الوقاية منها، وأهمية الخدمات المقدمة من المبادرة الرئاسية، فضلا عن عقد ورش فنية خاصة بالمسرح والفنون كالرسم والإنشاد الديني.

القافلة تستمر 6 أيام متتالية

جدير بالذكر أن مبادرة «أنت الحياة» تستمر لمدة 6 أيام متتالية بداية من 17 سبتمبر وحتى 22 من نفس الشهر، وذلك لتقديم الدعم الطبي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.