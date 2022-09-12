محطة «أنت الحياة» المقبلة ضمن حياة كريمة بالشرقية.. والمحاور حسب احتياجات السكان

أعلنت مبادرة «أنت الحياة»، إطلاق محطاتها المقبلة بمحافظة الشرقية، ضمن المبادرات التوعوية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، مثل «مصر بتتغير»، التي تبنتها وزارة التضامن الاجتماعي في مرحلتها الأولى.

محاور التوعية تختلف باختلاف المنطقة المستهدفة

قالت هند جلال مدير إدراة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، إن محاور التوعية بالمبادرة، تنقسم وتختلف باختلاف المنطقة المستهدفة، وحسب القضايا التي تهمها، موضحة أنه بالعمل تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري، فإن محاور التوعية ترتكز بشكل أساسي على التوعية بالسلوكيات الصحية والتعليمية والاجتماعية، التي تخص تنمية الأسرة بشكل عام، وحماية الأطفال والنساء بشكل خاص، بالإضافة إلى موضوعات تعزز التمكين الاقتصادي، وأخرى تحث على احترام الآخر وتعزيز قيم المواطنة.

أول فعالية توعوية موسعة تطلقها حياة كريمة

أضافت «جلال» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة أنت الحياة، أول فعالية توعوية موسعة، تقوم بها مؤسسة حياة كريمة، استهدفت توعية المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، توعية اجتماعية وصحية ونفسية ودينية، واستفاد منها أكثر من 6 آلاف من كل الفئات.

وأوضحت أن المبادرة انطلقت من الفيوم، لتكون بداية انطلاق لمحافظات الصعيد، وكذلك كون المشروعات مكتملة، وأوشكت على الانتهاء والتسليم الابتدائي، مشيرة إلى استخدام مشروعات حياة كريمة في تفعيل «أنت الحياة».

انطلاق المرحلة المقبلة في الشرقية

تابعت مدير إدراة التوعية بمؤسسة حياة كريمة، تختلف الرسائل التوعوية باختلاف المحافظات، طبقا لدراسة سكان المحافظة واحتياجاتهم، الهدف منها تقديم التوعية بكل مستوياتها وأنواعها، ويجر تقديم التوعية لمختلف الفئات المرأة والشباب والأطفال وكبار السن، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة.

وأكدت أن «أنت الحياة»، تركز على مستويات التوعية وأنواعها، وتركزت بشكل أكبر على التوعية المقدمة للأطفال والمرأة، مشيرة إلى أن المحطة المقبلة من مبادرة «أنت الحياة»، ستنطلق في محافظة الشرقية.