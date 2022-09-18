سيدات وأطفال قرية «شهداء بحر البقر» يشاركون في مبادرة «أنت الحياة»

شهدت قرية شهداء بحر البقر 2، انطلاق اليوم التالي من مبادرة "أنت الحياة" تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة، وقالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة القومي للمرأة فرع الشرقية، إن المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من السيدات اللاتي حضرن ندوات التوعية والتثقيف بشأن حقوق المرأة والقضايا التي تهم المرأة، ومنها تمكين المرأة بتوفير فرص عمل لها وتوفير المشروعات الصغيرة لصالحهن.

وعبّر "سعيد عبدالله" عمدة قرية شهداء بحر البقر 2، عن امتنانه من القائمين على المبادرة، وإتاحة الفرصة في الحصول على خدمات تنموية جعلت القرية تحظى ببعض الخدمات وتنفيذ المشروعات التي يستفيد منها الأهالي كالمدارس والطرق والكباري، وقال: "مبادرة أنت الحياة حلم لقريتنا والقرى المحرومة، هتحقق حياة كريمة لينا".

فرحة الأطفال بالهدايا

وعبر أطفال القرية عن مدى سعادتهم بالمشاركة في مبادرة أنت الحياة، لافتين إلى حضورهم فاعلية اليوم الثاني منذ بدايته وتسلموا الزي الرياضي الخاص بالمبادرة، فضلا عن تلقيهم هدايا عينية ووجبات غذائية وقضاء يوم ترفيهي رياضي مميز.

مشرفة على ورش التثقيف والتدريب

وأضافت فاطمة باز مسؤول الثقافة ومشرف الأنشطة بالمبادرة، أن عدد كبير من الأطفال شارك في فاعليات اليوم، وحضر الورش التدريبية والفنية كالمسرح والرسم، لافتة خلال حديثها لـ"الوطن"، إلى اكتشافها عدد من المواهب من بين الأطفال يتم توجيهها لاحقا إلى الوجهة الصحيحة التي تعزز قدراتهم.

أنت الحياة تحت إشراف حياة كريمة

وأقيمت المبادرة تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع وزارات الثقافة، الصحة، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الجامعة البريطانية وشركة فارما للأدوية، وجرى تقديم ورش تدريبية للكبار والصغار على الفنون والثقافة وأيضًا وورش لمكافحة الإدمان.