تحويلات مرورية جديدة بعد غلق نفق التسعين الجنوبي.. «اعرف هتمشي إزاي»

أعلنت وزارة الداخلية، أنه استكمالاً لأعمال مشروع المونوريل بمنطقة القاهرة الجديدة، وتزامنا مع الغلق الكلي لنفق باقي زكي بشارع التسعين الجنوبي، تطلب الأمر تخفيف أحجام المرور، وذلك بغلق مطلع كوبري المشير/ التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في اتجاه شارع التسعين الجنوبي، بالإضافة إلى غلق مسطح كوبرى التسعين من الطريق الدائرى للقادم من مناطق المعادى لمدة شهرين،

طرق بديلة

أضافت أن هذا الأمر يتطلب توضيح طرق بديلة، وذلك على النحو الآتي:

القادم من الدائري من اتجاه مدينة السلام عليه، استخدام مداخل التجمع الأول (مدخل نجيب محفوظ أو مدخل طه حسين أو مدخل ذاكر حسين«مدخل الحي العاشر» إلى محور السادات، ومنها إلى شارع التسعين الشمالي والجنوبي أو الاستمرار على الدائري إلى مدخل نفق الجولف، واستخدام شارع الشويفات ومنه إلى التسعين الجنوبي.

القادم من الدائري من اتجاه المعادي

- القادم من الدائري من اتجاه المعادي عليه، استخدام مدخل محور جمال عبدالناصر، ومنه إلى شارع الشويفات إلى التسعين الجنوبي، أو الاستمرار على الدائري، واستخدام مدخل محور طه حسين التجمع الأول إلى محور مصطفى كامل، ومنه للتسعين الشمالي والجنوبي.

وضع اللافتات الإرشادية

ومن جانبها قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة، وجرى وضع اللافتات الإرشادية الدالة على اتجاهات الحركة المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.